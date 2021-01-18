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Hazer Amani kimdir?

Magazin gündemine gelen isimler arasında yer alan Hazer Amani'nin hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Hazer Amani kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hazer Amani hakkındaki bilgilere haberimizden erişebilirsiniz.

Magazin 18.01.2021, 16:44
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Hazer Amani kimdir?

Hazer Amani'nin hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki Hazer Amani kimdir, nereli, evli mi, kaç yaşında?

HAZER AMANİ KİMDİR?

Hazer Amani, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Türk, babası ise İran Reşt'lidir.

Hazer Amani doğum tarihi : 1977

Hazer Amani kaç yaşında : 43 yaşında

Hazer Amani mesleği ne : Şef

Hazer Amani nereli : Ankara doğumlu

TED Ankara kolejinde okuduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu.

Ancak o dönemlerden itibaren mutfağa meraklı olan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı.

Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak işyerinden ayrıldı. Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Chilai'nin ortağı ve genel müdürü Yusuf Köksal ile tanışarak, Türkiye'ye geldi. Böylece Chilai Restaurant kariyerine adım attı.

Amani, 2011 yılında 'Senenin En Yaratıcı Şefi' ödülünün sahibi oldu. Sadece yemek bilmek yeterli olmayınca, Cape Wine Academy'de 4 yıllık bir program olan, dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği üzerine eğitim aldı.

Daha önce 600 kişilik bir yemekte Nelson Mandela ve birçok önemli isme yemek hazırlayan ünlü aşçının idolü ise Marco Pierre White'dir

Hazer Amani, şuanda Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef isimli yemek programında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri ve sunucu olarak yer alıyor.

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