Hayat Devam Ediyor' dizisinin çocuk gelini Meltem Miraloğlu'ndan şok iddia!

Meltem Miraloğlu'nu Amerika'da 1 ay evinde misafir eden yazar Ülkü Gözen Stewart, Türkiye'ye geldi ve ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a röportaj verdi.

Akay, YouTube adresinde yayınladığı röportajda Meltem Miraloğlu'nun kürtaj yaptırdığını ve Green Card sahibi olduğunu iddia etti. Akay, en son Meltem Miraloğlu'nun hamile olduğunu iddia etmiş ancak Miraloğlu bu iddiayı yalanlamıştı. Akay, bu son röportajında ise ilk kez kaynağını açıkladı ve bu bilgileri Meltem Miraloğlu'nun New Jersey'deki âşık olduğu Türk gencinden aldığını ifade etti. Ayrıca Akay, bu sefer Meltem Miraloğlu'nun kürtaj yaptırdığını ve Green Card aldığını da iddia etti.

Akay, YouTube adresinde yayınladığı röportajda Meltem Miraloğlu'nun kürtaj yaptırdığını ve Green Card sahibi olduğunu iddia etti. Akay, en son Meltem Miraloğlu'nun hamile olduğunu iddia etmiş ancak Miraloğlu bu iddiayı yalanlamıştı. Akay, bu son röportajında ise ilk kez kaynağını açıkladı ve bu bilgileri Meltem Miraloğlu'nun New Jersey'deki âşık olduğu Türk gencinden aldığını ifade etti. Ayrıca Akay, bu sefer Meltem Miraloğlu'nun kürtaj yaptırdığını ve Green Card aldığını da iddia etti.

Meltem Miraloğlunu ABD’de 1 ay evinde misafir eden yazar Ülkü Gözen Stewart da ilk kez konuştu. Stewart, Miraloğlu'nun Amerika'ya ilk gittiğinde kaldığı New Jersey'de âşık olduğu Türk genci ile yaşadığı olaylardan dolayı o zamanlar koruma altına alındığını ve kendi eyaletlerine polis eskortu ile geldiğini dile getirdi.

Röportajda Onur Akay'ın "Siz Meltem Miraloğlu’nu kurtardınız" demesi üzerine Stewart, "Evet adı gerçekten kurtarmak. Güvende olduğu halde hala o kişiyi sayıkladığı için biz açıkçası çok problem yaşadık Meltem'le." dedi

Amerika'da Meltem Miraloğlu'nun çok yanlış yolda ilerlediğini de söyleyen Stewart, "Meltem darp edilmişti. Bütün vücudu çürük içindeydi. Ben bunu gözümle gördüm. Keşke Meltem çok doğru ilerleseydi." dedi.

Meltem Miraoğlu'nun önce kendisini evlat edinen ve daha sonra evlenen Patrick'le nasıl tanıştığını da anlatan Stewart, "Biz onu ziyarete gitmiştik. Açık kalp ameliyatı olmuştu. Meltem bizden uzak oturdu. Elinde telefonla burnunu kıran kişiyle istişare içindeydi. Hasta ziyareti kısa olur. Tam kapıdan çıkacağız, kendisi kızımızın kim olduğunu, neden hiç konuşmadığını ve mutsuz göründüğünü sorunca, Meltem anlatabilirsiniz dedi.

Biz de üstünkörü anlattık. Çok sinirlendi ve ben onu evlat edinirim deyince Meltem'in gözyaşlarını gördüm. Kız baba buldum diye ağladı titredi, hepimiz çok duygulandık.

O gün apar topar adamın evine taşındı. Meltem adamı o kadar çok öpüyordu ki, hep uyardım, o kadar sarılma, gerçek baban değil. Adam baba diye aldı ama içerde aşık olduğuna inanıyorum." dedi.

Akay ise Meltem Miraloğlu'nun kendisine verdiği röportajda, "Ben adama olta attım" dediğini söyledi. Bunun üzerine Stewart, Miraloğlu'nun kendisine de "çaresizlikten beni evlat olarak almıyorsa karısı olarak da razıyım." dediğini ifade etti.

Onur Akay, Miraoğlu’nun o Türk gencinden dayak yediğini, burnun kırıldığını ve hastane raporlarının, polis ve mahkeme tutanaklarının da elinde olduğunu açıklamıştı. Ancak Akay, daha sonra mahkemeyi o Türk gencinin kazandığını, Miraloğlu'nun kıskançlık krizine girerek kendi kendine zarar verdiğini de daha önce magazin programlarında anlatmıştı.