Hande Erçel aşkı doğruladı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel, önceki gün set çıkışı görüntülendi. Bir markanın çekimlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden 27 yaşındaki Erçel, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İLK KEZ DOĞRULADI

Hande Erçel, Bürsin ile çıktığı Maldivler tatilinin çok güzel geçtiğini söyledi. Ünlü oyuncu, muhabirlerin, "Kerem Bey ile ilişkiniz hayırlı olsun. El ele fotoğraflarınız çıktı. Neler söyleyeceksiniz?" sorularına, "Teşekkür ederim. Her şey çok güzel" cevabını vererek, ilişkilerini ilk kez doğruladı.

AŞIKLARIN MALDIVLER TATİLİ

Her fırsatta "Arkadaşız" açıklamasını yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, rol aldıkları dizinin sezon finali vermesinin ardından Maldivler'e gitmişti. Hayranları tarafından görüntülenen ikilinin baş başa tatil yaptıkları ortaya çıkmıştı.

EL ELE!

Erçel ve Bürsin, havalimanında yine hayranları tarafından bu kez el ele yakalanmıştı. Çiftin fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmıştı.