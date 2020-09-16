Halil Sezai Tuzla'da ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine bu sabah 10.00 sularında Tuzla Postane Mahallesi, Cafer Bey Sokak'ta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini olduğu ifade edilen bir vatandaşla tartışma yaşadı. Edinilen bilgilere göre bu kişi, şarkıcı ve ekibinin çekim yapmasına izin vermeyeceğini söyledi.

TARTIŞMA YAŞANDI

Bunun üzerine başlayan tartışma büyüyünce Halil Sezai darp iddiasıyla gözaltına alındı. Ünlü şarkıcı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.