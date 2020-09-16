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Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Ünlü Şarkıcı Halil Sezai, gürültü yaptıkları için kendilerini uyaran yaşlı adamın evini arkadaşlarıyla basıp öldüresiye dövdü. O anlar Güvenlik kamerasına yansıdı. görüntüler ortaya çıktı.

Magazin 16.09.2020, 15:31 16.09.2020, 15:39
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Olay dün sabah saatlerinde Tuzla'da yaşandı. Sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini olduğu ifade edilen bir kişiyle tartışma yaşadı. Çekime izin vermeyen bu kişiyle Sezai ve yanındakiler kavga etti. Darp edildiğini öne süren kişinin şikayeti üzerine Halil Sezai ve yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri çıktı. Görüntülerde Halil Sezai ve beraberindekilerin tartıştıkları kişiye vurdukları da görülüyor.

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