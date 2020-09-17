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Halil Sezai adliyede

67 yaşındaki komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai ifade vermek üzere polis nezaretinde adliyeye getirildi.

Magazin 17.09.2020, 13:26
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Halil Sezai adliyede

Halil Sezai Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği iddiasıyla ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Polis eşliğinde adliyeye getirilen Sezai'nin sağ elinin sargılı olduğu görüldü. Olay önceki gün sabah saatlerinde Tuzla'da yaşandı. Sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini Necati Meriç ile tartışma yaşadı. Çekime izin vermeyen 67 yaşındaki Meriç ile Sezai ve yanındakiler kavga etti. Darp edilen Meriç'in şikayeti üzerine Halil Sezai ve yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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