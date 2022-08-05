Halil Kalay, bu defa ‘Esmer ata atladı’ şarkısı ile hayranlarının karşısına çıkıyor

Adana’da kuyumculuk yapan ancak seslendirdiği şarkılarla binlerce kişinin dikkatini çeken Halil Kalay, şimdi de yeni çalışması ile hayranları ile buluşacak.

Daha önce seslendirdiği Mashup (Hele ninna olasan) şarkısı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan amatör ama başarılı şarkıcı Halil Kalay, Ulusal Palandöken ödülleri kapsamında Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı Ödülüne layık görülmüştü. Mesleği kuyumculuk olan ancak, amatör olarak seslendirdiği eserlerle adeta profesyonelleri aratmayan Halil Kalay, iş stresini şarkı okuyarak attığını söyledi.

Bu çalışmasında hayranlarının karşısına ‘Esmer ata atladı” eseriyle çıkmaya hazırlanan Halil Kalay, ilk eserinde olduğu gibi bu eserde de iddialı olduğunu belirtti.

Şarkı söylemenin kendisi için özel bir hobi olduğunu belirten Halil Kalay, ticaretteki başarısını sesi ile de sürdürüyor. Seslendirip sosyal medyada paylaştığı eserler sayesinde binlerce kişinin beğenisini kazanan Şanlıurfa doğumlu Kalay, Adana’da kuyumculuk, saatçilik ve tesbihçilik sektöründe faaliyet yürütmesine rağmen müzik sektöründe de söz sahibi olmayı hedefliyor.