Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle tanınan Aygün Aydın kimdir?

Aygül Aydın, ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Hakan Sabancı ile konuşmalarını ifşa eden Aygün Aydın, Hakan Sabancı’dan 3 aylık hamile olduğunu iddia etmişti. Aygün Aydın, son olarak Hakan Sabancı'nın aldırdığı uzaklaştırma kararına uymadığı için 3 günlük zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDI

Aydın'ın Hakan Sabancı hakkındaki açıklamalarına devam etmesinin üzerine mahkemeye başvuran Hakan Sabancı, genç kadın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Bu karara uymayan ve sosyal medya hesabından Sabancı'ya yönelik paylaşım yapmaya devam eden Aydın, bu sefer 3 gün boyunca zorlama hapis cezasına çarptırıldı.

HAKAN SABANCI'YA SERT SÖZLER

Aygün, cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya hesabından Hakan Sabancı'ya yönelik sert sözlerde bulundu.

AYGÜN AYDIN KİMDİR?

1995 İstanbul doğumlu olan Aygün Aydın, Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümünde eğitim aldı. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli'nin "Şeker" klibinde yer aldı. Aygün Aydın, Bu Tarz Benim adlı moda programı ile tanındı.

AYGÜN AYDIN OYNADIĞI DİZİLER