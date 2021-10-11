Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle tanınan Aygün Aydın kimdir?
Aygün Aydın, genç iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. Hakan Sabancı ile konuşmalarını ifşa eden ve sosyal medyada hakaret içerikli mesajlar paylaşan Aygün Aydın, 3 günlük zorlama hapis cezası almıştı. Peki, Aygün Aydın kimdir?
Aygül Aydın, ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Hakan Sabancı ile konuşmalarını ifşa eden Aygün Aydın, Hakan Sabancı’dan 3 aylık hamile olduğunu iddia etmişti. Aygün Aydın, son olarak Hakan Sabancı'nın aldırdığı uzaklaştırma kararına uymadığı için 3 günlük zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı.
UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDI
Aydın'ın Hakan Sabancı hakkındaki açıklamalarına devam etmesinin üzerine mahkemeye başvuran Hakan Sabancı, genç kadın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.
Bu karara uymayan ve sosyal medya hesabından Sabancı'ya yönelik paylaşım yapmaya devam eden Aydın, bu sefer 3 gün boyunca zorlama hapis cezasına çarptırıldı.
HAKAN SABANCI'YA SERT SÖZLER
Aygün, cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya hesabından Hakan Sabancı'ya yönelik sert sözlerde bulundu.
AYGÜN AYDIN KİMDİR?
1995 İstanbul doğumlu olan Aygün Aydın, Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümünde eğitim aldı. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli'nin "Şeker" klibinde yer aldı. Aygün Aydın, Bu Tarz Benim adlı moda programı ile tanındı.
AYGÜN AYDIN OYNADIĞI DİZİLER
- Kırmızı Oda
- Bay Yanlış
- Menajerimi Ara
- Yasak Elma
- Muhteşem Yüzyıl: Kösem
HAKAN SABANCI KİMDİR?
Hakan Sabancı, Sabancı ailesindendir. 1991 yılıda İstanbul’da doğdu. 1986 yılında evlenen Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın üç çocuğundan biri olan Hakan Sabancı 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Abisi Hacı Sabancı, kardeşi ise Kerim Sabancı'dır. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Türkiye'de tamamlayan Hakan Sabancı, liseden sonra ekonomi lisansı için Amerika'ya gitti. Üniversite eğitimini bitirip Türkiye'ye dönen Hakan Sabancı genç iş insanıdır.