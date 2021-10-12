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Hadise'ye şimdi de babasından dava şoku!

O Ses Türkiye programının jüri üyeliğinde bu sene yer almayan Hadise ve ailesi zor günler yaşıyor. Hadise’nin babası Hasan Açıkgöz, Türkiye’de mahkemeye başvurarak dava açtı.

Magazin 12.10.2021, 10:39 12.10.2021, 10:53
Hadise'ye şimdi de babasından dava şoku!

Oyuncu Kaan Yıldırım’la ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler’le aşk yaşamaya başlayan Hadise, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Hadise, bir süredir iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler ile dolu dizgin aşk yaşıyor. 

35 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sevgilisiyle el ele pozlarını paylaştı. Hadise’nin paylaştığı bu pozlar sosyal medyada büyük yankı buldu. 

Şimdi ise Hadise, babasının açtığı davayla gündeme geldi.

Hadise’nin annesi Gülnihan Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz mahkemelik oldu. İstanbul Aile Mahkemesi’nde avukatı aracılığıyla dava açan Hasan Açıkgöz, Gülnihan Açıkgöz ile 24 yıl önce Belçika’da boşandıklarını ileri sürdü. 

Açıkgöz, yurtdışındaki boşanma kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için ‘tanıma ve tenfiz’ davası açtı. Davanın ilk duruşması, aralık ayında yapılacak.

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