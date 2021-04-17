Hadise, "Ramazan gününde bana bunu yaşatanlardan hesabını soracağım"

Reza Zarrab’a boşanma davası açan Ebru Gündeş, dilekçede eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu ileri sürdü. Bir gazetenin, Gündeş’in bahsettiği kadınlardan birinin yakın arkadaşı Hadise olduğu ve ikilinin birkaç kez Amerika’da buluştuğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

“BU KADAR UZUN BOYLU DEĞİL”

Gizli aşk iddiasında adı geçen Hadise ise Instagram hesabından açıklama yaptı. Hadise, “Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım” dedi.

Oyuncu Kaan Yıldırım da Hadise’nin açıklama metnini kendi Instagram hesabından yayınlayarak sevgilisinin yanında olduğunu belli etti. (hürriyet)