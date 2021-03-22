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''Güzel oyuncunun kötü oynama şansı yok''

Hatırla Sevgili, Gönülçelen, Küçük Kıyamet, Sol Yanım gibi projelerde rol alan sevilen oyuncu Cansel Elçin Bi’ Başka’da İrem Erbaş’ın konuğu oldu.

Magazin 22.03.2021, 15:26 22.03.2021, 15:34
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''Güzel oyuncunun kötü oynama şansı yok''

Elçin, Bi' Başka YouTube kanalında, yeni nesil oyuncuları beğendiğini dile getirdi.

Senaryoların veya projelerin yakışıklılık ve güzellik üzerine kurulmadığını söyleyen oyuncu, "Güzel görünen bir oyuncunun kötü oynama şansı yok. Ama daha az güzel görünen bir oyuncu biraz daha iyi oynadığı zaman ödüllük diyorlar. Çok güzel veya yakışıklı bir oyuncunun mükemmel oynaması lazım. O dünyanın en iyi oyuncusu olsa bile 'E zaten' derler" dedi.

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