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Güzel Oyuncu Birce Akalay'dan korkutan haber...

Şimdilerde Son Yaz dizisinde başrol oynayan Birce Akalay, böbreğinden taş düşürdüğü için hastanelik oldu. Operasyon geçiren oyuncu, iki gün hastanede tedavi gördü.

Magazin 11.10.2021, 11:49 11.10.2021, 11:54
Güzel Oyuncu Birce Akalay'dan korkutan haber...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerden Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Böbreğinden taş düşüren oyuncu, küçük bir operasyon geçirdi.

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Hafif ağrıyla atlatan Akalay, iki gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oldu. Akalay, daha öncede böbreklerinden dolayı sık sık hastaneye gidiyordu. Koronavirüs nedeniyle ziyaretçi kabul edilmediği için Akalay, tek başına tedavi gördü.

Özel hayatıyla da gündemden düşmeyen oyuncu, mimar Erdem Hamza'yla yaz aylarında yeni bir aşka yelken açmıştı.

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