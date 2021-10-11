Gülşen yürek hoplattı! Sahneye transparan kıyafetle çıktı

45 yaşındaki şarkıcı, konserde çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda bir konserinde giydiği transparan sahne kıyafetiyle günlerce konuşulan Gülşen, gelen eleştirilere yanıt vererek "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim" demişti.

Son olarak İzmir'de konser veren Gülşen, iddialı transparan sahne kıyafetiyle dikkatleri yine üzerine çekti.

45 yaşındaki şarkıcı, Instagram'dan paylaştığı konser fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Ünlü şarkıcı, kusursuz fiziği ile adeta göz kamaştırdı.