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Guido Senia, Melisa Döngel aşkı uzun sürmedi

Melisa Döngel ile Guido Senia’nın sosyal medyadaki takipleşmelerinin altından ‘kısa bir aşk hikayesi’ çıktı!

Magazin 19.04.2021, 12:37
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Guido Senia, Melisa Döngel aşkı uzun sürmedi

Şeyma Subaşı’yla ilişkisiyle tanınan İtalyan DJ Guido Senia, Melisa Döngel’i Instagram’da takibe alıp fotoğrafına yorum yapmış, güzel oyuncu da emoji’li bir mesajla yanıt vermişti. İddiaya göre ikili Antalya’da bir araya geldi.

Ancak yıldırım hızında başlayan aşk, aynı hızda sona erdi. Birlikte geçirdikleri birkaç günün ardından ünlü DJ Meksika-Tulum’a gitti, Döngel de Alaçatı’ya geçerek tatiline yalnız devam etti.

(Hürriyet)

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