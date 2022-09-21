Gökhan Ünver, "Çok Tanıdık" turnesiyle Türkiye’yi kahkahaya boğacak

Yaptığı kısa performanslarla yıldızı parlayan ve adından söz ettiren Gökhan Ünver, "Çok Tanıdık" turnesiyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri ve Adana’da sevenleriyle buluşacak. Seyircileri kahkahaya boğacak olan Ünver’in gösterisine gitmek isteyenler "biletinial.com" üzerinden bilet alabilecek.

Kısa performanslarıyla sosyal medyada kısa sürede fenomen olan ve farklı sahnelerdeki stand-uplarıyla büyük ilgi gören Gökhan Ünver, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Ünver, günlük hayatın absürtlüklerinden evlilik hayatına, ünlülerin hallerinden insan ilişkilerine kadar birçok konuyu ele alacağı stand-up gösterileriyle Türkiye’nin farklı şehirlerini dolaşacak. Çocukluğundan bu yana pek çok mesleği deneyimleyen, uzun yıllar da reklam sektöründe çalıştıktan sonra sahnelere adım atan Ünver, yıllardır hayatın farklı alanlarında yaptığı gözlemlerini "Çok Tanıdık" turnesinde seyircilerin beğenisine sunacak.

"İstediğim her karaktere rahatlıkla bürünebilirim"

Turneye çıkmadan önce duygularını dile getiren Ünver, "Çok Tanıdık gösterisiyle Türkiye’nin dört bir yanında izleyiciyle buluşacağım için çok heyecanlıyım. Amacım, şu zor günlerde biraz olsun insanları güldürüp dertlerinden uzaklaştırabilmek. Yıllardır farklı sınıflardan pek çok insan tanıyıp gözlemledim. İstediğim her karaktere rahatlıkla bürünebilirim. Çocukluğumdan beri birçok meslekte çalıştığım için hem beyaz hem mavi yakayı yani her kültürden insanı yakından tanıdığımı düşünüyorum. Bu da gösterimi daha ilginç ve daha zengin kılıyor. Gösterimi izlemeye gelenlerle bu yaşıma kadar biriktirip cebime koyduklarımı, yaşama dair gözlemlerimi, hayatla ilgili ilginç anları, içindeyken pek fark etmediğimiz, sonradan dönüp bakınca komik gelen gündelik hayat anlarını, romantik ilişkilerdeki ya da evliliklerdeki absürtlükleri, korku filmlerini ve hatta ünlülükle ilgili tuhaf tepki ve durumları sahneden paylaşacağım" dedi.

Bursa, Ankara, İzmir, Kayseri, Adana ve İstanbul’da sahne alacak olan Gökhan Ünver’in gösteri biletleri "www.biletinial.com" üzerinden satışa sunuldu. Gökhan Ünver, 21 Eylül Çarşamba günü Bursa’da (Bursa Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi saat 20.30), 22 Eylül Perşembe günü Ankara’da (Ankara Route Sahnesi saat 21.00), 24 Eylül Cumartesi günü İzmir’de (İzmir Performance Hall saat 20.00), 30 Eylül Cuma günü İstanbul’da (Mall Of İstanbul Moi Sahne saat 20.30), 7 Ekim Cuma günü Kayseri’de (Kayseri Kültür Merkezi saat 20.00), 9 Ekim Pazar günü ise Adana’da (Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu saat 20.00) sahne alacak.