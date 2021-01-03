Gençler arasındaki son trend, OK boomer!

Peki gitgide popülerleşen bu ifade nereden çıktı, ne anlama geliyor? “Boomer”, İkinci Dünya Savaşı sonrasında, 20 yıllık periyotta yaşanan “doğum patlaması”nda hayata gelen kuşağı tanımlamak için kullanılıyor. “OK boomer” ifadesi ise bu kuşakla birlikte, bu kuşaktan sonra gelen X kuşağını da hedef alan “alaycı” bir ifade. Basit bir kuşak çatışmasından kaynaklanmıyor. Bu ifade, hem küresel ısınma gibi sebeplerle gezegenin geleceği, hem de ekonomik ve sosyal değişimler nedeniyle kendi bireysel gelecekleri konusunda kaygılı olan Z kuşağının, kötü gidişatın sebebi olarak eski nesilleri suçlamasının slogana dönüşmüş biçimi.



Hızla yükseldi

“OK boomer”, Türkiye’de de gençler tarafından doğrudan orijinal şekliyle kullanılıyor. Ama bazı Türkçe öneriler de var. “He dayı” ve “peki moruk” ifadeleri en çok önerilen ifadeler. Basit bir internet aramasıyla sosyal medyada “he dayı” ifadesinin daha çok taraftar topladığını görmek mümkün. “OK boomer” ifadesi aslında internette bir süredir kullanılıyor, ancak özellikle son aylarda çok popüler. Bunu Google aramalarına ilişkin istatistiklerde de görüyoruz. “Google Trends” verilerine göre, ekim ayında “OK boomer” ifadesinin Google’da aranmasında ani bir yükseliş yaşanıyor ve kasım ayında zirveye çıkıyor. Türkiye’ye ilişkin istatistikler de buna paralel.



TikTok’ta popüler oldu



Peki “OK boomer” ifadesi neden popüler oldu? Cevabı sosyal medya uygulaması TikTok’ta. Yaşlı bir adam, TikTok’taki bir videoda Z kuşağını eleştirdi. Bir gencin “OK boomer” ifadesiyle eleştiriyi önemsemediği mesajını paylaşması üzerine birçok kişi videonun altına aynı yorumu yaptı. İfade o kadar hızlı yayıldı ki siyaset sahnesine bile taşındı. Yeni Zelanda’da 6 Kasım’da milletvekili Chlöe Swarbrick (25) Meclis’te küresel ısınmayla ilgili konuşurken sözünü kesen bir milletvekiline “OK boomer” dedi. Küresel ısınma, Z kuşağının, önceki nesilleri duyarsız olmakla suçladıkları en önemli konulardan biri. “OK boomer” ifadesinin tepki olarak kullanıldığı bir başka örnek de küresel ısınmayla ilgili. 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg ile alay eden bir TikTok kullancısına yapılan yüzlerce “OK boomer” yorumu, bunun göstergesi.