Freddie Mercury'nin arabası açık artırmayla satılacak

Queen grubunun solisti Freddie Mercury'nin gündelik hayatında kullandığı ve zamanla sembol haline gelen 1974 model Rolls-Royce marka arabası açık artırmaya çıkıyor.

duPont Registry adlı seri ilan sitesinde sergilenen Mercury'nin otomobili, 5 Kasım'da Londra'da bir müzayedede satılacak. Satıştan elde edilen gelir, Ukrayna'da kurulan bir yardım kuruluşu olan Superhumans Center'a gidecek.

Mercury, sürücü ehliyeti olmadığı için aracını şoförüne kullandırıyordu. Otomobil, sanatçının 1991'deki vefatına kadar Mercury'nin mülkiyetinde kaldı. Kaputunun altında hala orijinal 6.75 litrelik V8 motoru var.

Freddie Mercury'nin arabası, müzisyenin hayatını anlatan 'Bohemian Rhapsody' adlı filmde Mercury'i canlandıran Rami Malek tarafından kullanıldı.