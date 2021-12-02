banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Poşet fiyatına zam gelmeyecek
Poşet fiyatına zam gelmeyecek
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yemin etti
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yemin etti
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
"Cihan bebek öldü" iddialarına hastaneden açıklama geldi

Feyza Aktan’ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz’in davasında tanık dinlendi

Şarkıcı Özcan Deniz’in, eski eşi Feyza Aktan’ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, Deniz’in ağabeyi ile Aktan’ın kardeşi tanık olarak dinlendi.

Magazin 02.12.2021, 15:31
Feyza Aktan’ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz’in davasında tanık dinlendi

Şarkıcı Özcan Deniz’in, eski eşi Feyza Aktan’ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, Deniz’in ağabeyi ile Aktan’ın kardeşi tanık olarak dinlendi.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz’in, eski eşi Feyza Aktan’ı darp ettiği iddiasıyla, ‘yaralama’ suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Özcan Deniz ile müşteki eski eşi Feyza Aktan katılmazken, duruşmada avukatları hazır bulundu.

“Özcan çok özür dileyip çok pişman olduğunu söyleyince birlikte yaşamaya devam ettiler”

Duruşmada Feyza Aktan’ın kardeşi Eda Aktan tanık olarak dinlendi. Tanık Eda Aktan beyanında, “Kuzey babasının telefonundan çizgi film izliyordu. Özcan’ın telefonuna mesaj geldi. Morali bozuldu. Feyza, Özcan’ın yengesini aramış. Feyza, ‘Özcan’a böyle böyle bir mesaj geldi. Ne yapmam lazım. Kavga çıksın istemiyorum’ demiş. Özcan bu sırada konuşmaları duymuş. Odaya gelerek Kuzey’i elimizden aldı ve Feyza’yı tutarak duvara doğru vurdu. Kuzey’i de alarak kendini diğer odaya kilitledi. Sonra ağabeyi ile İstanbul’a geldiğimde ‘boşanacağız sözleşmeyi kasadan çıkar’ diye konuştu. Bu konuşmayı biz de duyduk. Sonrasında benim ve Feyza’nın bulunduğu odaya geldi. Bana ‘sen çık Feyza ile biraz konuşacağım’ dedi. Yandaki odaya geçtim. Odalar birbirine çok yakın olduğu için sesler duyuluyordu. Özcan, ‘erkek mi görmek istiyorsun’ diyerek darp etmeye başladı. Feyza’nın ‘Özcan yapma, bırak o sigarayı’ diye yalvardığını duydum. Feyza, kendini korumak için balkona çıktı. Özcan, balkonda sigarayı Feyza’nın yüzüne yönelterek, ‘sigarayı yüzünde söndürürüm’ dedi. Daha sonra Feyza’nın yanına gittiğimde vücudunda darp izlerini gördüm. Feyza da bana darp edildiğini anlattı. Tehdit edildiği için kardeşim şikayetçi olamadı. Özcan çok özür dileyip çok pişman olduğunu söyleyince birlikte yaşamaya devam ettiler” ifadelerini kullandı.

“Feyza Hanım, Özcan ile her tartıştığında kendi kendini çimdikliyordu, yaralıyordu”

Özcan Deniz’in ağabeyi Ercan Deniz tanık olarak yaptığı beyanında, “2018’de Sarıyer’deki evde Özcan’la kapı komşusuyduk. Bahçelerimiz yan yanadır. Feyza hamileydi. Masada oturdukları bir akşam kavga ettiler. Ertesi gün kavganın sebebini sordum. Özcan, eşinin ‘çocuğu doğurup, size vereceğim’ deyip sözler sarf ettiğini, değişik isteklerde bulunduğunu söyledi. Darp olayı yaşanmadı. Feyza Hanım hamileyken nikahta olmadığı için Antalya’ya ailesinin yanına gidip orada doğum yapmak istiyordu. ‘Çocuğu doğurup size vereceğim’ diyordu. Nikah yapılmasına da yanaşmıyordu. Biz de bunu kabul etmiyorduk. Çocuk burada doğmalıydı ve nikah da olmalıydı. 2018’de Göcek’teki olayda yanlarında değildim. Feyza annesini darp etmiş. Özcan da buna karşı çıkınca aralarında tartışma yaşanmış. Özcan ve Feyza ile yaptığım telefon görüşmelerde darp ile ilgili herhangi bir şey söylemediler. Almanya’da da kavga ettiklerinde yanlarında değildim. Türkiye’ye döndüklerinde havalimanında karşıladım. Feyza Hanım da herhangi bir darp cebir izi yoktu. Feyza Hanımın, kardeşimle evli olduğu süreçte kendisine zarar verdiğine ve yaraladığına şahit oldum. Feyza Hanım, Özcan ile her tartıştığında kendi kendini çimdikliyordu, yaralıyordu” şeklinde konuştu.

“Feyza hanım kendine tokat atıyordu”

20 yıldır Deniz ailesiyle birlikte çalıştığını söyleyen güvenlik görevlisi tanık Ergün Çetin, “Bu güne kadar her gün birlikteydim. Bu süreçte Feyza hanımın kendi kendini darp ettiğine çok kez şahit oldum. Kendine tokat atıyordu” diye konuştu.

Mahkeme, müşteki Feyza Aktan’ın annesi Fatima Damarcan’ın da aralarında bulunduğu tanıkların bir sonraki celse dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

“Davada neler olacağını Şubat ayında göreceğiz”

Duruşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Özcan Deniz’in ağabeyi Ercan Deniz, “Davada neler olacağını Şubat ayında göreceğiz. 15 Şubat’a ertelendi. Nasıl bir iftirayla karşılaştığımızın sonuçlarını göreceğiz. Özcan Deniz bugün gelmedi. Oğlu ondaydı dün” ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Özcan Deniz’in 3 yıl önce Sarıyer’deki evlerinde Feyza Aktan’a tokat attığı ancak yara bere izinin kalmadığı, Aktan’ın pişman olduğunu söyleyen Deniz’den şikayetçi olmadığı ancak bir sonraki darp olayının Almanya’da meydana geldiği anlatıldı. Aktan’ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ‘yaralama’ suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7