Erdek’te "Huzur evi ketum" filminin çekimleri sürüyor

Balıkesir’in Erdek ilçesinde “Huzur Evi Ketum” çekimleri sürüyor

Ağırlıklı olarak eski Bandırma-Erdek karayolu yanındaki “Konak Park”ta çekilen filmle ilgili olarak yönetmen Emre Bozkurt, başrol oyuncusu ve filmin yapımcılarından Erdekli Rüya Yürüten ve tanınmış karakter oyuncusu Meral Konrat düşüncelerini açıkladılar. Oyuncu Meral Konrat, sanat yaşamında ilk kez bir “psikolojik gerilim” filminde rol aldığını belirterek, “Genç bir yönetmen ve iyi bir ekiple çalışıyoruz. Ortaya ses getirecek bir film çıkacağını umuyorum” dedi.

Türk sinemasının çok iyi bir çizgide olduğuna dikkati çeken Konrat, şunları söyledi: “Türk sinemasında çok iyi filmler yapılıyor. Yetenekli oyuncularımız ve iyi yönetmenlerimiz var. Bu arada televizyon dizilerimiz, zaman zaman 2,5 saatlik bölümler olarak yayınlansa da çok başarılı. Hatta yurt dışına bile satılıyor.” Konrat, sinemanın yanı sıra birçok tiyatro oyununda yer aldığının hatırlatılarak, “Sinema mı, tiyatro mu sizi daha fazla etkiliyor?” şeklindeki soruya, “Sinema da, tiyatro da çok keyifli. İnsan nasıl ki çocuklarını ayırt edemezse, ben de bu konuda bir tercih yapamam” yanıtını verdi.

Filmin yönetmeni Emre Bozkurt da, çok iyi bir ekiple, uyumlu bir çalışma yaptıklarına işaret ederek, şunları aktardı:

“Erdek’te, sekiz günlük bir çalışma süremiz olacak. Çok iyi ve uyumlu bir ekiple çalışıyoruz. Setimizde bir aile ortamı var. Filmin, şubat ayında gösterime gireceğini düşünüyoruz. Filmimizin oynayacağı salonlar konusunda gerekli anlaşmaları yaptık. Buradaki çekimlerimizin son gününde ise bir basın lansmanı(tanıtımı) yapacağız.”

Senaryosunu yönetmen Emre Bozkurt ve Murat Güleç’in yaptığı “Huzur Evi Ketum”un başrol oyuncusu Rüya Yürüten de filmde, Erdek’te yaşayıp, işinden memnun olmayan bir yerel gazeteciyi canlandırdığını belirterek, “İyi bir çalışma içindeyiz. Sonunda hepimizin yüzünü güldüren, sinemaseverlerin beğeni ve ilgiyle izleyeceği bir filmin ortaya çıkacağına inanıyorum” dedi.