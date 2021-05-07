Emina Jahovic: Tüm kadınlar için savaşacağım

Pandemi nedeniyle maddi krizde olduğunu iddia eden Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahovic'e ödediği 25 bin TL'lik nafakanın düşürülmesi için dava açmaya hazırlanıyor.

Popçunun "Pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşıyorum" diyerek aylık 25 bin TL olan nafakanın 10 ya da 15 bin TL'ye düşürülmesi için mahkemeye gideceği iddia edildi.

"TÜRK ADALETİNE GÜVENİM TAM"

Eski eşinin hamlesiyle ilgili ülkesi Sırbistan'daki gazetecilerle konuşan Emina Jahovic, konuştu.

"DAVAMIN ARKASINDAYIM"

Sandal'ın kendisine 26 ay boyunca tek kuruş ödemediğini ve toplam nafaka borcunun 73 bin 580 euro yani yaklaşık 740 bin TL olduğunu söyleyen Emina, ekledi: "Şu anda söylediği gibi krizde olmadığını biliyorum. Davamın sonuna kadar arkasındayım ve Türk adaletine güvenim tam. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Mahkemede sadece kendim için değil benimle aynı durumda olan eşlerinden boşanmış tüm kadınlar için savaşıyorum."