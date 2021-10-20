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Elit İşcan'ın çıplak poz verdiği Hamlet dizisinin sokak afişlerine 'oto sansür'!

Gain platformunda yayınlanmaya başlayan Hamlet dizisinin sokak afişlerinde bir olay yaşandı. Orjinal afişte çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üzeri örtü ile kapandı. Afişe uygulanan sansür, sosyal medyada da gündem oldu.

Magazin 20.10.2021, 11:31 20.10.2021, 11:53
Elit İşcan'ın çıplak poz verdiği Hamlet dizisinin sokak afişlerine 'oto sansür'!

Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu, Elit İşcan ve Hatice Aslan'ın başrollerde oynadığı Hamlet dizisi Gain'de yayınlanmaya başlandı. Dizinin afişine uygulanan sansür ise dikkat çekti.

BAKINIZ: ELİT İŞCAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? HANGİ DİZİLERDE VE FİLMLERDE OYNADI?

AFİŞE SANSÜR UYGULANDI

Kaan Müjdeci'nin yazıp yönettiği, oyuncu kadrosunda ise Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu ve Hatice Aslan gibi isimlerin bulunduğu yerli dizi Hamlet'in sokak afişlerine sansür uygulandı. Dizinin afişinde oyuncu İşcan uzanırken Erdal Beşikçioğlu da arkasında duruyor. Orjinal afişte İşcan çıplak şekilde uzanırken sokak afişlerinde üzerine örtü eklendi.

TEPKİ ÇEKTİ

Sokak afişlerine uygulanan sansür kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Konu hakkında Twitter'dan paylaşım yapan gazeteci Nevşin Mengü, "Kadının saçı görünüyor ohoo. Gözden kaçmış" dedi.

Hamlet dizisinin afişine sansür! Çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi

İşte afiş için yapılan bazı yorumlar...

Hamlet dizisinin afişine sansür! Çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi
Hamlet dizisinin afişine sansür! Çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi
Hamlet dizisinin afişine sansür! Çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi
Hamlet dizisinin afişine sansür! Çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi
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