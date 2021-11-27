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Ekin Uzunlar’dan kemençe resitali

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde konser veren Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar, kemençe ile çaldığı müziklerle hem coşturdu, hem hüzünlendirdi.

Magazin 27.11.2021, 02:41
Ekin Uzunlar’dan kemençe resitali

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde konser veren Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar, kemençe ile çaldığı müziklerle hem coşturdu, hem hüzünlendirdi.

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde hayranlarına konser verdi. Karadeniz türünün yanı sıra çeşitli türlerde de şarkılar seslendiren ünlü sanatçı, müzikseverleri hem coşturdu hem de hüzünlendirdi. Kemençe ile adeta bir resitale imza atan Uzunlar, enstrümanını hem darbuka hem de saz olarak kullandı. Hayranları ise Ekin Uzunlar’ın şarkılarına hem eşlik etti hem de coşkulu şarkılarla horon oynadı.

“Gebze bizim kalemizdir, vitrinimizdir”

Konser öncesinde İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtlayan Ekin Uzunlar, “Gebze halkını çok seviyorum. Burada Karadenizli çok dostlarımız var. Karadenizli olmayan da güzel bir kitlemiz var. Gebze’nin bende yeri çok ayrıdır. Çünkü Gebze’de bu yapmış olduğum 3.konserim olacak. Salonumuz full dolu, bizleri bekliyorlar. Onları biraz neşelendireceğiz, biraz hüzünlendireceğiz, biraz Karadeniz’e götüreceğiz, biraz Anadolu’ya götüreceğiz. Hatta bir dünya turuna da çıkaracağız. Burada olmaktan mutluyum. Gebze bizim kalemizdir, vitrinimizdir. O yüzden burayı da ayrı seviyorum. Şu an Gebze’deki bu etkinliği kendimiz yaptık. Bu konseri biz kendimiz yapıyoruz. Gebze’den teklifler geldiği zaman değerlendireceğiz, buna açığız her zaman. Festivaller oluyor, buraların çok yakınlarına da geldik. Allah nasip ederse pek çok konserde burada olacağız” dedi.

“Bu ödülü almak benim için çok değerli”

Aynı zamanda 5 Aralık tarihinde sahiplerini bulacak olan Altın Kelebek ödüllerinde En İyi Türk Halk Müziği Erkek Kategorisi’nde finale çıkan Ekin Uzunlar, “Kelebek ödüllerinde finale çıktık. Bu hafta içerisinde de açıklanıyor. En büyük hayallerimden biriydi kelebek ödülleri. Altın Kelebek ödüllerinde kategoride ismimi görmek bile beni çok heyecanlandırıyor. Orada çok büyük ustalar var, çok değerli sanatçılar var. Onlar arasında bu ödülü kazanmak, bu ödülü almak benim için çok değerli. Bunu rekabet olarak görmüyorum, kesinlikle bir yarış içerisinde değiliz. Bu ödülü alırsam da omzuma çok büyük yükler binecek. O değerli sanatçıların adına alacağım. İnşallah alırız” diye konuştu.

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