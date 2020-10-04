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Ece Üner'i makyajsız gördünüz mü?

Ekranda her daim makyajlı görünmeye alışkın olan Ece Üner'i makyajsız ve salaş kıyafetiyle görenler tanımakta güçlük çekti.

Magazin 04.10.2020, 07:54
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Ece Üner'i makyajsız gördünüz mü?

Geçtiğimiz haftalarda iki çocuğunun babası Mustafa Can Keser ile tek celsede boşanan Damla Ersubaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Ersubaşı, son olarak Show Ana Haber'de gündeme dair yaptığı yorumlarla adından sıkça söz ettiren Ece Üner ile buluştu.

Ekranda her daim makyajlı görünmeye alışkın olan Üner'i makyajsız ve salaş kıyafetiyle görenler tanımakta güçlük çekti.

GÖRENLER TANIYAMADI

Ece Üner'i makyajsız zor tanıyan sosyal medya kullanıcıları "Bu Ece Üner mi?" "Haberde bambaşka biriydi tanıyamadım" ve "Ne kadar da yaşlı görünüyor" yorumları yapıldı.

#ece ğner #makyaj
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