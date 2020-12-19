Ece Pulaş'tan bir soru: Sizce aşk mı para mı?

‘’ Terazi’’ adlı şarkısında ve klibinde, yaşanmış hikayelerini anlatarak, ‘’ Sizce aşk mı para mı?’’ diye soruyor

Birçok ünlü sanatçının ekonomi danışmanlığını yapan, ekonomi sektörünün tanınan yüzü Ece Pulaş, sayısı üç yüzü aşan bestelerinden kendi seslendirdiği ‘’Terazi’’ adlı şarkısı ile bizlerle buluşuyor.

‘’İçinde üretim olan her şeye aşığım. Mesleğim insanlara para kazandırmak ve bunu da aşkla yapmasaydım, kimseye para kazandıramazdım. ‘’

‘’Hayatım boyunca ağlayamadım; ağlamam gerektiği anlarda şarkı söz ve müzikler yazarak kendimi tedavi ettim.

Şimdi mahzenimi herkesle paylaşma zamanı geldi, umarım sizlere de dokunur’’ diyor.

Ece Pulaş, müzik eğitimi almamasına rağmen, gitar ve keman çalabilmesini ailesinden gelen genetiğine ve müziğe olan aşkına bağlıyor. Daha önce başka bir sanatçının albüm adı olarak yayınlanmış bir adet de bestesi mevcut.

Aranjörlüğünü Eflatun’un yaptığı şarkının klibi yine Eflatun yönetmenliğinde Beykoz Kundura’da çekildi. Çekimler kalabalık bir cast ve produksuyon ekibi ile yaklaşık on üç saat sürdü. Klip, sondaki çocukluk aşkı ile karşılaşma konusu dışında Ece Pulaş’ın gerçek hayatından kesitler barındırıyor.

AUDIO TRACK WAV & MP3 - https://sendgb.com/z76PbxfRdZs

ITUNES - https://sendgb.com/bi9lC7oB8rd

OUTUBE 4K - https://sendgb.com/aY9JohLfjVC

KÜNYE

Söz-Müzik : Ece Pulaş

Düzenleme : Eflatun

Gitarlar : Doğukan Aydın

Fretless bass : Ulaş Engin

Klavye : Eflatun

Flugel horn : Eflatun

Mix - Mastering : Emre Yazgın

Klip Senaryo: Ece Pulaş, Eflatun

Klip Yönetmeni: Eflatun

TERAZİ SÖZLER

Yak ateşi git sonra,

Ver zehiri kanımda aşk tadında işkence,

Dolaşıp dursun…

Tuzla buz olsun kalbim,

Yerle bir oldu gururumdan diyemedim kal,

Kal ne olursun.

Yeteri kadar sevecek hevesin yoksa, yardım ederim,

Yalanına inanmak o kadar zor ki, yine de denerim,

Aşkı taşımak zor iş, cesaret yoksa, seni anlarım,

Gide gele ruhun olur, sende kalır, yükünü alırım…

Sen yine gözlerime öyle bir bak,

Beni yeniden öpmek istemez miydin?

Kalbin aşka müsait mi şöyle bir tart,

Sevmeden kalmana dayanmaz yüreğim…