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Ece Erken'in yeni imajıyla poz verdi
Ekranlardan, sosyal medya platformu olan YouTube'a hızlı bir giriş yapan ve bu süreçte imajını değiştirip sarı saçlarına da veda eden Ece Erken son haliyle şaşırttı.
Magazin 26.02.2021, 16:46
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SnobMagazin'in haberine göre; Erken "Şu sıralar sürecin çok başındayız. Ama aldığımız tepkiler ve geri dönüşler açıkçası beni çok mutlu ediyor. Elbette eleştirilerde oluyor fakat yapıcı olduğu ve hakaret içermediği sürece her zaman eleştiriye açık biriyimdir. Genel olarak tepkiler olumlu olduğu içinde çok mutlu ve çok keyifli bir süreç yaşıyorum" açıklamasında bulundu.