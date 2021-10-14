Ece Çeşmioğlu - Taner Ölmez çifti bebek bekliyor!

Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile dört ay önce Kemerburgaz'da düzenlenen törenle nikah masasına oturmuştu.

Mutluluğa "Evet" diyen çiftten güzel haber geldi.

BEBEK GELİYOR!

tv100'ün haberine göre; aşıklar, anne-baba olmaya hazırlanıyor. Çeşmioğlu ile Ölmez, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün saymaya başladı.

Ünlü oyuncu, birkaç gün önce eşiyle birlikte yer aldığı bu fotoğrafı Instagram hesabından yayınlamıştı. Ece Çeşmioğlu'nun karnının büyümeye başladığı görülmüştü.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Düğün öncesi muhabirlerle sohbet eden ve sevgilisini gelinliğin içinde ilk kez gördüğünü belirten Taner Ölmez, "Çok heyecanlıyım." demişti.