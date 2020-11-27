Dünyanın ilk tesettürlü mankeni Halima Aden modelliği bıraktı!

Somali asıllı ABD'li Müslüman model Halima Aden, yaptığı bir dizi Instagram paylaşımıyla moda çekimlerinden örnekleri yayımlayarak, moda alanında çalışmak onu dini inançlarından taviz vermeye zorladığı için podyum gösterilerini bıraktığını söyledi.

"Kovid-19'a teşekkür ederim" diyen 21 yaşındaki model, "Endüstriye ara verince sonunda kişisel tesettür yolculuğumda yanlış yere gittiğimi fark ettim" ifadesini kullandı.

Aden'in katıldığı ilk güzellik kampanyası Rihanna'nın Fenty Beauty markası içindi. Rihanna'ya düz siyah başörtüsünü takmasına izin verdiği için teşekkür eden Aden, "Keşke siyah örtümü sete götürmeyi hiç bırakmasaydım" diye pişmanlığını dile getirdi.

Bir marka için jean kumaşından örtüyü başına takan Aden, "Sanki başörtüsünü temsil etmek için bu markalara ihtiyacımız varmış gibi. Onların bize ihtiyaçları var. Asla tersi olmaz. Ama o zamanlar herhangi bir 'temsil' için o kadar çaresizdim ki, kim olduğumla bağlantımı yitirmiştim" ifadesini kullandı.

Aden ayrıca "Sanki bütün maksadımı aşmazmış gibi 'seksi tesettürlü' olmak istediğimi hatırlıyorum" sözlerini yazdı.

Aden'in paylaştığı tüm fotoğraflarda saçı ve vücudu kapalı olsa da genç model, çekimlerdeki stilin birçok yönden 'gerçek' başörtüsünü yansıtmadığını öne sürdü.

'Kendimi suçluyorum'

Başörtüsüyle büyük moda markaları için yürüyen ilk modellerden biri olduğu için öncü olarak kabul edilen Aden, sosyal medya paylaşımlarında, "Tehlikede olandansa fırsatları önemsediğim için kendimi suçluyorum. Toy ve isyankar olduğum için kendimi suçluyorum" dedi.

Tesettürlü top model, bir başka sosyal medya paylaşımında, yüksek profilli markaların modeli olmanın hissettirdiği ağırlık hakkında görüşlerini de yazdı.

"Moda sektörünü suçladığım konu, Müslüman kadın stilistlerin olmaması" diyen Aden, bunun moda endüstrisinde başörtüsüne daha az anlayış gösterilmesine yol açtığını söyledi.

Aden ayrıca "Müslüman kız kardeşlerim kariyerimin başında gerek özelden mesajlarla gerekse de açık bir şekilde etiketleyerek olgun bir kadın gibi giyinmeyi bırakmamı söylerdi. Bu, bana bir şeyleri yanlış yaptığımı hissettirdi" dedi.