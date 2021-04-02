banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ne olacak sorusu yanıt arıyor?
Dolar ne olacak sorusu yanıt arıyor?
Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!
Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Kripto piyasasının toplam değeri rekor kırdı
Kripto piyasasının toplam değeri rekor kırdı

Didem Soydan'dan sevenlerine üzücü haber!

Hafta başında koronavirüs testi pozitif çıkan Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüs oldu.

Magazin 02.04.2021, 12:00
4
Didem Soydan'dan sevenlerine üzücü haber!

Maraşlı'da başrol oynayan Burak Deniz koronavirüse yakalandı. Çekimlerin durdurulduğu sette çalışanlara test yapıldı. Deniz'in ardından bir kötü haber de Didem Soydan'dan geldi.

BİRLİKTE KARANTİNADALAR

Koronvirüs testi pozitif çıkan ünlü manken Didem Soydan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Birlikte karantinada olan ikili, hastalığı hafif semptomlarla atlatıyor.

(Ensonhaber)

Yorumlar (0)
11°
açık