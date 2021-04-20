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Deniz Baysal Yurtçu koronavirüse yakalandı

Oyuncu Deniz Baysal Yurtçu, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Magazin 20.04.2021, 11:29 20.04.2021, 11:40
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Deniz Baysal Yurtçu koronavirüse yakalandı

Teşkilat dizisinin başrol oyuncularından Deniz Baysal Yurtçu'nun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

"YALNIZ DEĞİLİM"

Yurtçu, sosyal medya sayfasından sağlık durumunu anlattı:"Arkadaşlarr :) Haber doğru, covid oldum. Evde 10 günlük karantinadayım. İyiyim, moralim yerinde, sadece koku alamıyorum. Atlatacağım inşallah. Ama gerçekten iyiyim, merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim.

Yalnız değilim, Barış da benimle bu süreçte. Evde ayrı ayrı takılıyoruz, o negatif çok şükür. En iyi ilaçlardan biri moral. Benim moralim de yerinde..."

(Ensonhaber)

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