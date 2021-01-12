Demet Şener ve Cenk Küpeli boşandı!

İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Demet Şener, boşanmasından kısa bir süre sonra Cenk Küpeli ile evlenmişti. Demet Şener-Cenk Küpeli çifti, Bakırköy 12. Aile Mahkeme’sinde bu sabah boşandı. İkilinin boşanmasında en büyük etkenin Cenk Küpeli’nin çocuk istemesi olduğu öğrenildi. Şener, verdiği bir röportajda, "Çocuk istiyor musunuz?" sorusuna "Kısmet" cevabını vermişti.