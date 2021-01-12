Son Dakika
Demet Şener ve Cenk Küpeli boşandı!
21 Haziran 2019 tarihinde dünyaevine giren Demet Şener-Cenk Küpeli çiftinden son dakika haberi geldi. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren Cenk Küpeli ile Demet Şener, 1,5 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Boşanma sonrası Cenk Küpeli'den ilk açıklama geldi.
Magazin 12.01.2021, 14:47
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İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Demet Şener, boşanmasından kısa bir süre sonra Cenk Küpeli ile evlenmişti. Demet Şener-Cenk Küpeli çifti, Bakırköy 12. Aile Mahkeme’sinde bu sabah boşandı. İkilinin boşanmasında en büyük etkenin Cenk Küpeli’nin çocuk istemesi olduğu öğrenildi. Şener, verdiği bir röportajda, "Çocuk istiyor musunuz?" sorusuna "Kısmet" cevabını vermişti.
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