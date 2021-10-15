banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Kandilli'den çok önemli uyarı!
Kandilli'den çok önemli uyarı!
Haaland gol şov!
Haaland gol şov!
Taksi için kanun taslağı: Plaka elden ele geçmeyecek
Taksi için kanun taslağı: Plaka elden ele geçmeyecek
Motorin ve benzine zam
Motorin ve benzine zam

Defne Samyeli alkollü araç kullanmanın bedelini ehliyetiyle ödedi

Şimdilerde oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde Şişli’de direksiyon başında alkollü yakalandı. 49 yaşındaki Samyeli'nin ehliyetine el konuldu.

Magazin 15.10.2021, 11:26 15.10.2021, 14:46
Defne Samyeli alkollü araç kullanmanın bedelini ehliyetiyle ödedi

Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanınca sahne programlarını iptal eden Defne Samyeli, karantina süreci bittikten sonra sahnelere hızla geri dönmüştü.

ALKOLLÜ HALDE DİREKSİYONA GEÇTİ 

Bir süredir Kuruceşme’de bir mekanda sahne alan 49 yaşındaki güzel şarkıcı, mekan çıkışı alkollü olmasına rağmen direksiyon başına geçti.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; trafik kontrolü sırasında alkolmetreye üfleyen Samyeli'nin yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

EHLİYETİ KAPTIRDI 

Polis çevirmesiyle neye uğradığını şaşıran Defne Samyeli’nin ehliyetine altı aylığına el konuldu ve şarkıcıya ayrıca 1339 lira para cezası kesildi.

"ATEŞLER İÇİNDE KALDIM" 

Öte yandan Bodrum'da sahne aldıktan sonra rotayı İstanbul'a çeviren ve sonrada da korona testi pozitif çıkan Defne Samyeli, iyileşir iyileşmez Kuruçeşme'deki bir mekanda sevenleri ile bir araya gelmişti.

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Samyeli, hasta olduğu sürece anlatış "Zor günler geçirdim. Ateşler içinde kaldım ama şimdi iyiyim sahneleri özlemiştim geri geldim" şeklinde konuşmuştu.

HERKESİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Açık yeşil mini bir elbise giymeyi tercih eden, iki çocuk annesi Defne Samyeli; düzgün fiziği ve güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakmıştı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1