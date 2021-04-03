Dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, yeni kanalında göbek attı

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından peçeli oryantal videosunu paylaşan spiker Hande Sarıoğlu ile çalıştığı Habertürk yönetimi arasında gerginlik çıkmış ve Sarıoğlu istifa etmişti. Özel hayatını yaşamaktan ve paylaşmaktan vazgeçmeyeceğini söyleyen güzel spiker, Bahis TV'de işe başlamıştı. Sarıoğlu, yeni kanalında yayınlanan 'Bana Göre' adlı programında bir kez daha oryantal şov yaptı.

PARTNERİ ŞAŞTI KALDI

İşini ve özel hayatını yaşamaktan vazgeçmeyen ünlü isim, birlikte program yaptığı Buğra Korkut'a ''Buğra sen bakma. Bu hikayede Bülent Serttaş sensin, sen yanma'' dedi. Korkut ise 'Hiç beklemiyordum bunu'' diyerek Sarıoğlu'na yanıt verdi. Kahkaha atarak kamera karşısına geçen spiker, eleştirilere aldırış etmeden göbek attı.