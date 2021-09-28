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Damla Altun ve Uğur Şengül Neden Ayrıldı?

Instagram ve YouTube'ta yayınladıkları videolar ile fenomen olan Damla Altun ve Uğur Şengül ikilisi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada 9 yıllık ilişkilerini noktaladıklarını duyurdu. Birçok kullanıcı Damla Altun kimdir, kaç yaşında, instagram adresi ne? sorularına yanıt arıyor. Ayrıca kullanıcılar Uğur Şengül kimdir, kaç yaşında, instagram adresleri ne? gibi soruları araştırıyor. İşte Damla Altun ve Uğur Şengül hakkında bilgiler...

Magazin 28.09.2021, 09:18
Damla Altun ve Uğur Şengül Neden Ayrıldı?

Damla Altun ve Uğur Şengül çifti uzun süren birlikteliklerini noktaladıklarını duyurdu. İkili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla sevenlerine ayrılık haberini doğruladı. İşte Damla Altun ve Uğur Şengül hakkında bilgiler...

9 yıllık ilişkilerini noktaladılar

Damla Altun ve Uğur Şengül sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, ''Arkadaşlar birlikteliğimizi sonlandırdık. yıllar içinde ilişkimizin yanı sıra çok yakın iki dost, arkadaş olduk. En önemlisi de aile olduk. Sevgimizden hiçbir zaman şüphemiz olmadı, şu an bu kararı çok üzülerek alıyoruz ve bize bir şekilde iyi geleceğine inanıyoruz. İkimiz içinde zaman ne gösterir bilinmez ama şu an için en doğrusu bu diye düşündük. Yıllardır hayatımızı sizinle paylaştığımız için bu konuyla alakalı açıklamayı da bir videoda yapmak boynumuzun borcudur. Şimidden göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için çok teşekkür ederiz.'' cümleleri yer aldı.

YouTube'ta 'Ayrılık' videosu paylaştılar

Damla Altun kimdir?

Instagram ve YouTube'ta yaptığı paylaşımlarla fenomen olan Damla Altun, 29 yaşındadır. Altun, 25 Kasım 1992 tarihinde Bursa'da doğdu. Üniversiteyi Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya bölümünde tamamlayan Damla Altun, hayatına İstanbul'da devam etmeye karar verdi. Instagram ve YouTube hesapları üzerinden kişisel bakım konularına dair pek çok içerik üreten Altun'un, Instagram'da 600 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Güzel fenomenin YouTube'da ise 720 bini aşkın abonesi mevcut.

Uğur Şengül kimdir?

Sosyal medya fenomeni olan Uğur Şengül 32 yaşındadır. İstanbul'da doğan Uğur Şengül, 14 Ocak 1989 yılında doğdu. 96 kilo olan Uğur Şengül, 185 boyundadır. Aslen Siirtli olan Uğur Şengül, Damla Altun ile 9 yıldır aşk yaşıyordu.


Sosyal medya fenomenleri ilişkilerinin bittiğine dair YouTube videosu da çekti.

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