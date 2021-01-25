Çukura takılıp düşen Orhan Gencebay parmağını kırdı

Usta sanatçı Orhan Gencebay yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılarak düştü.

Düşme sonucu sol işaret parmağını kıran Gencebay, eşi Sevim Emre ile hastaneye gitti. Gencebay’ın kırık parmağına atel takıldı.

DAHA ÖNCE DE ÇUKURA TAKILIP DÜŞMÜŞTÜ

Orhan Gencebay daha önce de Boğaz’da hava almak isterken tek başına yürüyüşe çıkmış ve yine bir çukura takılarak düştüğü gündeme gelmişti.