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Çukura takılıp düşen Orhan Gencebay parmağını kırdı
Orhan Gencebay evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek sol parmağını kırdı.
Magazin 25.01.2021, 12:56
2001
Usta sanatçı Orhan Gencebay yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılarak düştü.
Düşme sonucu sol işaret parmağını kıran Gencebay, eşi Sevim Emre ile hastaneye gitti. Gencebay’ın kırık parmağına atel takıldı.
DAHA ÖNCE DE ÇUKURA TAKILIP DÜŞMÜŞTÜ
Orhan Gencebay daha önce de Boğaz’da hava almak isterken tek başına yürüyüşe çıkmış ve yine bir çukura takılarak düştüğü gündeme gelmişti.