Çukur'un final bölümündeki Arapça şarkı!

23 Ekim 2017'de yayın hayatına başlayan Çukur dizisi, 7 Haziran 2021'de yayınlanan 131. bölümüyle sona erdi. Final bölümünde hayatını kaybeden bütün aile üyeleriyle evde bir araya gelen Yamaç Koçovalı'nın özellikle Sena ve İdris Koçovalı ile sarıldığı anlar, geceye damga vurdu.

ÇUKUR FİNALDE ÇALAN ARAPÇA ŞARKI NEDİR?

Yaklaşık 10 dakika süren yüzleşme sahnesi sırasında arka planda çalan 'Ya Sidi' adlı Arapça şarkı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Daha önceki bölümlerde de duyulan şarkı, Fransız 'Orange Blossom' adlı müzik grubu tarafından seslendiriliyor. Genelde Arapça şarkılar söyleyen grubun üyelerinden Carlos Robles Arenas Meksikalı, Pierre Jean Chabot Fransız, Hend Elwary Mısırlı. Daha önce gruptan ayrılan Leila Bounous ise Cezayirliydi.

YA SİDİ NE DEMEK?

Çukur dizisinin son bölümünde çalan Arapça şarkı 'Ya Sidi'nin Türkçe anlamı 'Bayım' demek. Şarkıdaki anlamına göre 'Efendim' olarak çevirmek de mümkün.

4 sezon boyunca aksiyon sahneleriyle beğeni toplayan Çukur dizisinde çalan şarkılar da kısa sürede büyük ilgi gördü. Özellikle Gazapizm'in 'Heyecanı Yok' ve 'Unutulacak Dünler' şarkıları, online müzik platformlarında milyonlarca kez dinlendi. Dizinin müziklerini ise Toygar Işıklı yaptı.

YA SİDİ ŞARKI SÖZLERİ TÜRKÇE ANLAMI

Hislerime zarar vermene izin vermeyeceğim

Veya hayatımla o kadar çok dua edeceksin

Haysiyetimde kalmana izin vermeyeceğim

İfade etmek için ucuz bir yol

Hislerime zarar vermene izin vermeyeceğim

Veya hayatımla o kadar çok dua edeceksin

Haysiyetimde kalmana izin vermeyeceğim

İfade etmek için ucuz bir yol

Sadece benim kalbim Tah

Çığlık atarsa

Sadece benim kalbim Tah

Çığlık atarsa

Hayatımızın uzunluğu

Hayatımızın uzunluğu

Kalbim seni duymayı reddediyor

Kalbim seni duymayı reddediyor

Kalbim seni duymayı reddediyor

Efendim, efendim, bir karar veriyorsunuz efendim

Efendim, efendim, bir karar veriyorsunuz efendim

Çığlık atarsa

Hayatımızın uzunluğu

Hayatımızın uzunluğu

Kalbim seni duymayı reddediyor

Kalbim seni duymayı reddediyor

Kalbim seni duymayı reddediyor

Efendim, efendim, bir karar veriyorsunuz efendim

Efendim, efendim, bir karar veriyorsunuz efendim

Efendim, efendim, bir karar veriyorsunuz efendim

Efendim, efendim, bir karar veriyorsunuz efendim