Çukur final mi yapıyor?

Show Tv kanalında ekrana gelen fenomen dizi Çukur 123. bölüm yani (Çukur 4. Sezon 31. Bölüm) izleyicileri tarafından bu sezon final yapacak olan dizide başlayan oyuncu ayrılıkları merakla araştırılıyor. Çukur dizisinde Celasun karakterini canlandıran Kubilay Aka bu akşam ölerek diziye veda ediyor olmasından dolayı dizinin sıkı takipçileri tarafından Çukur Celasun öldü mü? Kubilay Aka diziden neden ayrıldı? sorularının yoğun bir şekilde araştırılmasına neden oldu. İşte oyuncu Kubilay Aka Çukur’dan ayrılıyor mu? Çukur’da Celasun ölecek mi ölüyor mu gibi tüm merak edilen konuların yanıtı sizlerle.

Çukur Celasun öldü mü, ölecek mi?

5 Nisan 2021 Pazartesi akşamı ekrana gelen Çukur 123. son bölümde diziye Celasun karakteri ölerek veda etti. Sevilen dizinin artık yayın hayatının sona erecek olması dizide şaşırtan olayların yaşanmasına sebebiyet veriyor. Çukur dizisinden son olarak Kubilay Aka’nın ayrıldığı kesinleşti. Celasun karakterinin ayrılığı büyük ses getirdi. Ancak Celasun’un ayrılmasında farklı bir sebep daha var. Başarılı oyuncunun ayrılması senaryo ile ilgili değil.

Çukur Celasun Neden Ayrıldı?

Bu akşam ölerek diziye veda eden Kubilay Aka yani Çukur dizisinde Celasun’un ayrılma nedeni olarak yeni bir dizi projesi gösterildi. Cam tavanlar dizisine başrol oynayacak olan Kubilay Aka’nın yakın zamanda çekimlere başlayarak yaz dizisi olarak ekrana gelmesi bekleniyor. Finansajans.com Etkili bir dizi olması beklenen Camtavanlar’da oyuncu kadrosu yavaş yavaş belirlenmeye başladı.

Çukur Celasun Kimdir? (Kubilay Aka)

Çukur dizisinin asi karakteri Celasun, kestiği haraçlar ve Yamaç ile yaptığı mücadele ile adından söz ettirmeyi başardı. Kubilay Aka’nın canlandırdığı Celasun karakteri bu akşam ölerek diziye veda etti. Uzun süredir Çukur dizisinde oynayan Kubilay Aka’nın yeni bir dizi projesi nedeniyle ayrılacağı kesinleşti. Artık ekranlarda bu tür Celasun karakterlerini görmeyeceğiz. Finansajans.com Çünkü kendisinden başka kimsenin bu karakteri canlandırması mümkün değil. Diziden ayrılmasına rağmen dizinin bitmesine çok az zaman kaldı, bu yüzden seyirci dizinin sonlarına doğru hayatını kaybeden Celasun’a pek çok üzülmeyecek. Yine de dizi asi ve pervasız karakteriyle ayrı ayrı seviliyor. Sosyal medyada önemli bir hayran kitlesi olan Celasun’u canlandıran Kubilay Aka’yı yeni projesinde görmeye can atan çok sayıda izleyici olacak.

Çukur Dizisinde Sona Yaklaşıldı!

Çukur dizisinin yakında bir final yapacağı biliniyor. Ancak, bunu ne zaman yapacağına dair kesin bir tarih yoktu. Yine de her hafta Çukur’un final bölümüne yaklaştığını gösteriyor. Önümüzdeki haftalarda Çukur dizisinin final bölümünü izleyebiliriz. Dizinin finalinin Mayıs ayı sonunda yayınlanması bekleniyor. Normalde Mayıs ayının ilk haftalarında biterdi ama şaşırtıcı bir şekilde dizi son bölümü erteledi. Şimdi dizinin muhteşem sahnelerle son ana nasıl taşınacağını göreceğiz.