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Cem Yılmaz'dan konser yasaklarına ilişkin sert tepki!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, konser yasaklarına "Ahlaklı Konser! Yeni yeni işler ;) hayırlı işler. Yine ortaçağdan güzel bir orta geldi. Boş kaleye gol atmama ahlakım ile susma hakkımı kullanıyorum. Pass" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Magazin 27.05.2022, 12:05
Cem Yılmaz'dan konser yasaklarına ilişkin sert tepki!

Sanatçı Aynur Doğan ve şarkıcı Melek Mosso’nun konserleri iptal edilirken, komedyen Cem Yılmaz bu duruma tepki gösterdi.

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ahlaklı Konser ! Yeni yeni işler ;) hayırlı işler. Yine ortaçağdan güzel bir orta geldi. Boş kaleye gol atmama ahlakım ile susma hakkımı kullanıyorum. Pass” ifadelerini kullandı.

Konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso, “Karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz” dedi.

#cem yılmaz
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