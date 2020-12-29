Cem Belevi’den yılbaşına özel ‘dijital konser’ !

İçinde bulunduğumuz gündem nedeniyle yeni yılı evlerimizde karşılamaya hazırlanıyoruz. Bunun için içimiz biraz buruk olsa da Kelebek Mobilya’nın size bir sürprizi var. Pop müziğinin sevilen seslerinden Cem Belevi, Kelebek Mobilya sponsorluğunda 30 Aralık Çarşamba akşamı resmi YouTube ve İnstagram hesaplarından ‘online’ bir konser vermeye hazırlanıyor. Belevi sevilen birçok şarkısını takipçileri için seslendirecek.

Yılbaşı akşamının hemen öncesinde gerçekleşecek konserde Cem Belevi, sevenlerinin sorularını cevaplayacak, yeni yıl özelindeki duygularını paylaşacak. Online konser, 30 Aralık Çarşamba akşamı 22:00-23:00 saatleri arasında Cem Belevi’nin resmi YouTube ve İnstagram hesaplarından takip edilebilecek.