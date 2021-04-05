Celasun ölüyor mu? Celasun Çukur dizisinden ayrıldı mı?

Celasun Çukur'dan neden ayrıldı sorusu araştırılıyor. Kubilay Aka tarafından başarılı şekilde canlandırılan karakter hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun kadrodan ayrılacağı iddia edildi. Kubilay Aka kimdir, nereli, kaç yaşında?

CELASUN ÇUKUR'DAN AYRILDI MI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çukur dizisinde Celasun rolüne can veren genç oyuncu Kubilay Aka, diziden ayrılıyor. Haberde, ''Dört sezon süren Çukur dizisinde adım adım finale yaklaşılıyor. AyYapım imzalı dizide bu akşam (5 Nisan) Celasun karakterini canlandıran Kubilay Aka ekibe veda edecek. Aka, OJO Pictures'ın yine Show TV'de seyirciyle buluşacak "Camtavanlar" dizisinde Bensu Soral'la başrol oynayacak.'' ifadeleri yer aldı.





Oyuncu ise sosyal medya hesabından konu hakkında açılama yaptı; ''4 sene oldu dile kolay. Söylenecek çok fazla şey var ama aile her şeydir sloganıyla yola çıktığımız işte aile gibi olma talihini yaşıyorum sizlerle.'' dedi.

KUBİLAY AKA KİMDİR?

Aka, 12 Nisan 1995 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi’nde tamamladı. Muğla Milas Havalimanında özel bir şirkette çalışırken menajeri Ufuk Ergin ile Mayıs 2016 da tanışarak oyunculuk kariyerine başladı.

Kubilay Aka 2016 yılında oyunculuk kariyerine başrollerini Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak’ın paylaştığı Kanal D de yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Ali Kemal karakteriyle başlamıştır. 2017 yılında Cem Yılmaz, Ozan Güven gibi usta oyuncuların başrolünde yer aldığı, gişe rekorları kıran Arif 216 filminde “Yakışıklı” karakterini canlandırmıştır.



2017 yılında Show Tv’de ekrana gelen “Çukur” dizisinde “Celasun” karakterini canlandıran Kubilay Aka 2018 Aralık ayında vizyona giren “Aşk Bu mu?” filmiyle ilk başrol deneyimini yaşamıştır.