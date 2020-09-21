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Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğlu Marsel'in suda doğum fotoğrafları

Temmuz ayında oğlu Marsel’i dünyaya getiren Cansu Tosun’un suda doğum yaptığı ortaya çıktı. Eşi Erkan Kolçak Köstendil ile doğum havuzuna giren Cansu Tosun’un o anlarını doktoru Yusuf Olgaç Instagram’da paylaştı.

Magazin 21.09.2020, 09:57
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Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğlu Marsel'in suda doğum fotoğrafları

14 Temmuz’da oğlu Marsel’i dünyaya getiren Cansu Tosun’un suda doğum yaptığı ortaya çıktı. Eşi Erkan Kolçak Köstendil ile doğum havuzuna giren Cansu Tosun’un o anlarını doktoru Yusuf Olgaç Instagram’da paylaştı.

Dr. Olgaç, 41 hafta geçmesine rağmen gelmek bilmeyen Marsel bebeğin havuzda doğumunun saatler sürdüğünü yazdı.

Dr. Olgaç, Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebeklerine kavuştuğu anın fotoğrafını koyup altına şöyle yazdı: "Marsel’in doğumu için Hollanda’yı seçmişlerdi aslında. Ama Covid19 salgını sınırları kapatınca hayallerindeki kavuşma için yeni bir plan yapmaları gerekmiş. Ve sonrasında doğuma haftalar kala biz de tanıştık. İlk muayenede durum değerlendirmesi şöyleydi: Hayallerindeki doğum ülkesi Hollanda. Sezaryen oranı %10’un altında. Ebe-doula desteğinin, suda hatta evde doğal doğumun yaygın olduğu bir memleket. Ama onlar sezaryen oranının %80 olduğu bir şehirde doğum yapmak zorunda kalmışlardı. Üstelik suda doğum imkanı yok denecek kadar azdı. Hayallerindeki buluşma için onlara İstanbul’da küçük bir Hollanda yaratmak üzere birlikte yola çıkmaya karar verdik o gün." ⠀

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