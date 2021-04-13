'Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu hakkında bilinmeyen gerçek!

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan 'Camdaki Kız' dizisi konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun dizide; Sedat'ı canlandıran Şerifoğlu ise hem oyunculuğu hem yakışıklığı ile adından söz ettiriyor.

Ancak Feyyaz Şerifoğlu'nun tek yeteneği oyunculuk da değil. Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu 'Kırmızı Oda' dizisiyle adını duyuran Şerifoğlu, kariyerine şarkıcılıkla başlayan ünlü isimlerden...

ESKİ HALİ ÇOK KONUŞULDU

Şimdilerde oyunculuk basamaklarını emin adımlarla tırmanan Feyyaz Şerifoğlu'nun eski halleri ise sosyal medyada gündem oldu.

AJDA PEKKAN'IN VOKALİ

1991 Rize doğumlu Şerifoğlu, 2014 yılında Behzat Gerçeker'in yönetimindeki Enbe Orkestrası'nda, daha sonra başta Ajda Pekkan olmak üzere birçok ünlü şarkıcıya vokalistlik yaptı.

'O SES TÜRKİYE'YE KATILMIŞ

2013 yılında da 'O Ses Türkiye'ye katılan Şerifoğlu, 'İnci Tanem' şarkısını söyledi. Performansı beğenilince de Murat Boz'un takımında yarışmaya devam etti. Fakat çok da ilerleyemeden düellolarda elendi.

2020 yılında piyasa çıkan 'Gidene' adlı single çalışmasıyla da çok beğenilen Şerifoğlu'nun klibi YouTube'da 1 milyon izlenmeye ulaştı.

'KIRMIZI ODA'DA DİKKAT ÇEKTİ

Adını 'Kırmızı Oda'daki performansıyla duyuran Feyyaz Şerifoğlu, partneri Burcu Biricik'le yakaladığı uyum sayesinde 'Camdaki Kız' dizisinde başrol oldu.

(Milliyet)