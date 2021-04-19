Camdaki Kız'da Enis Arıkan rüzgarı

Yayınlandığı günden bu yana izleyici tarafından beğenilen Camdaki Kız dizisinin, geçtiğimiz iki bölümünde yüzünü göstermeyen, odasından çıkmayan ve tüm aile fertlerinin fikirlerine saygı duyduğu Muzo karakterini Enis Arıkancanlandırıyor. Muzo karakteri, doğuştan bir takım fiziksel gelişim sorunlarıyla doğmuş, çok ağır tedaviler almış ve acı çekmiştir. Bu sebeple çocuk yaşlardan itibaren insanlardan uzak durmuştur. Çok zeki ve yetenekli bir mimardır. Özellikle babası Rafet Koroğlu ve diğer aile üyelerinin fikirlerine saygı duyduğu tek kişidir.

Camdaki Kız, yeni bölümleri ile her Perşembe Kanal D’de…