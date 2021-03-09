Çağla Şikel'den formda kalma sırrı

İki çocuk annesi deneyimli manken Çağla Şıkel düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan Çağla Şıkel paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Çağla Şıkel son yaptığı açıklama ile herkesi şaşırttı.

Çağla Şıkel'in "Hamburgeri çok seviyorum. Patates kızartmasının kokusunu duyunca içine atlayıp yüzesim geliyor" sözleri sonrası zayıflığının sırrı merak konusu odu. Manken Çağla Şıkel, nasıl formda kaldığını anlattı.Mevsiminde olan sebzeleri tükettiğini söyleyen Şıkel, "Gazlı içecek içmem. Ayran ve su tüketirim.15 senedir kesme şeker bile kullanmadım" diye konuştu.

"Fiziğimi korumak için aç kalıyorum diye bir şey yok" diyen Şıkel, şöyle devam etti: "Dengeli beslenmeye özen gösteriyorum ama aralarda fast food ve abur cubur da yediğim oluyor. Hamburgeri çok seviyorum. Patates kızartmasının kokusunu duyunca içine atlayıp yüzesim geliyor" dedi.