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Çağatay Ulusoy’un bıyıklı imajına sevgilisi Duygu Sarışın ne dedi?
Duygu Sarışın yeni film çalışması için imaj değişikliğine giden sevgilisi Çağatay Ulusoy'un son hali ile ilgili soruları yanıtladı.
Magazin 28.09.2020, 09:21
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Yeni film çalışması için imaj değişikliğine giden Çağatay Ulusoy, sosyal medya hesabından doğum günü ile ilgili bir paylaşım yaptı. Çağatay Ulusoy’un son hali sosyal medya gündeminde ilgi odağı oldu.
Çağatay Ulusoy'un oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı.
Güzel oyuncuya, 30 yaşına giren sevgilisi Çağatay Ulusoy'un bıyıklı yeni imajı soruldu
Tarzıyla dikkat çeken Sarışın, "Siz beğendiyseniz, ben de beğendim" diye cevap verdi.
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