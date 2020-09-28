Çağatay Ulusoy’un bıyıklı imajına sevgilisi Duygu Sarışın ne dedi?

Yeni film çalışması için imaj değişikliğine giden Çağatay Ulusoy, sosyal medya hesabından doğum günü ile ilgili bir paylaşım yaptı. Çağatay Ulusoy’un son hali sosyal medya gündeminde ilgi odağı oldu.

Çağatay Ulusoy'un oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı.

Güzel oyuncuya, 30 yaşına giren sevgilisi Çağatay Ulusoy'un bıyıklı yeni imajı soruldu

Tarzıyla dikkat çeken Sarışın, "Siz beğendiyseniz, ben de beğendim" diye cevap verdi.