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Buse Terim'den 20 bin TL'lik tazminat davası

Buse Terim, ceza davasının ardından bu defa 20 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Magazin 02.05.2021, 12:48
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Buse Terim'den 20 bin TL'lik tazminat davası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim, sosyal medyadan kendisine ağır hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu Ercan Ş.’ye bir dava daha açtı.

"HAKARET MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞTI"

Dilekçede, “Davalının sosyal medyada yaptığı hakaret milyonlarca kişiye ulaşmıştır. 20 bin TL tazminata hükmedilmesini istiyoruz.” denildi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.

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