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Bülent Ersoy'dan 'kürk' açıklaması!

Bülent Ersoy'un 450 bin TL ödeyerek satın aldığı paltosunda, 55 tilki kürkünün kullanılması sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Tepkilerin odağı haline gelen Ersoy'u ünlü isimler de sert bir dille eleştirmişti.

Magazin 01.03.2021, 16:34
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Bülent Ersoy'dan 'kürk' açıklaması!

Bülent Ersoy'un 450 bin TL ödeyerek satın aldığı paltosunda, 55 tilki kürkünün kullanılması sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Tepkilerin odağı haline gelen Ersoy'u ünlü isimler de sert bir dille eleştirmişti. Çıkan haberlerin ardından Bülent Ersoy suskunluğunu bozdu. Posta'dan Suna Akyıldız'a konuşan Ersoy şunları söyledi: "Ben hayatımda bu yaşıma kadar hiç yalan konuşmadım, konuşmam da. Ne kadar sevimsizleşeceğimi bilsem dahi bunu bile bile hep doğruları konuştum. ve çoğu ünlü gibi 'Bu gerçek değil, imitasyon' yalanlarının arkasına sığınmadım. Sorulan sorular üzerine hep dürüstlüğümü muhafaza edip bunlar gerçek dedim. Ama zamanında alınmış olan şeyler de tabii ki bende baki."

"HAYVANSEVERLER DAHİ KÜRK GİYİYOR"

"O üzerimdeki kürk, yıllar önce alınmıştı. Sanki yeni sipariş vermiş almışım gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ayrıca her sene kış aylarında bu tarz haberlerle taciz edilmekten de son derece rahatsızım. Türkiye'de ve dünyada gelmiş geçmiş yıllara baktığımız vakit nice hayvanseverlerin dahi kürk giydikleri görüntüleriyle ortadadır. 55 tilki yalanını kim çıkarmış neresinden uydurmuş şaşkınlık içindeyim. Bu arada işin özüne inersek aslında bunun 1 tilkisi de bir, 55 tilkisi de."

KÜRKÇÜSÜNE SİNİRLENDİ 

Kürkçüsünün yıllardır giydiği kürkle fotoğrafını çekip yeniymiş gibi servis etmesine sinirlenen Bülent Ersoy şöyle bir suçlamada bulundu: "Ama ben bunun neden olduğunu biliyorum. Bana karşı nefret söylemlerinin dozunu arttırmak için özellikle yapılıyor. Ki nefret arttıkça ilgi çoğalıp yapılan reklamasyonun çok başarılı olması adına..."

"2017'DEN BERİ KÜRK ALMIYORUM"

2017'de "Bir daha kürk satın almama" sözü verdiğini ve bu konuda son kez şu açıklamayı yaptığını söyleyen Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: "Ben geçmiş yıllarda verdiğim söz üzerine o zamandan beri kürk almadım. Ama olanları da kapının önüne atacak halim yok. Bir insanın kürk satan dostu arkadaşı olması onun oradan her an alışveriş yapmış olduğunun göstergesi değildir.

İşin özünü ve doğruluğunu bilmeden böylesine bir yargısız infaz yapıp konuyu infial haline getirme girişimini asla kabullenmiyorum. Bir insana beddualar edip ölümünü isteyecek duruma nasıl geldik ve nasıl bu kadar sevgisiz olabildik? Demek ki korona belası dahi insanları birbirine sevgi ile bağlayamamış. Çok yazık. Hakkımda söylenilen tüm kötü sözler sahiplerinindir."

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