Bu akşam Uyanış Büyük Selçuklu var mı, neden yok? 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uyanış Büyük Selçuklu'nun geçen hafta 28. bölümü ekrana geldi. Fakat son bölümün ardından 29. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bu da haliyle kafa karışıklığına neden oldu. Dizinin takipçileri şimdi sıklıkla "Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam var mı? Neden yok?" sorusuna cevap arıyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1 yayın akışında "Uyanış Büyük Selçuklu" yer alırken dizinin yeni bölümünün mü yoksa kolaj bölümünün mü ekrana geleceği tam olarak netlik kazanmış değil. 29. bölüm fragmanı da hala yayınlanmadı. Uyanış Büyük Selçuk’nun 29. Bölümü öncesi duyuru yapıldı. Yapımcı Emre Konuk Twitter hesabından, ‘Kıymetli ekibimizin sağlığını dikkatle muhafaza edebilmek için değerli izleyicilerimizden bir hafta müsaade istiyoruz’ açıklaması yaptı.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Bir Yusuf Masalı

08:00 Mesnevi'den Hikayeler

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Acemi Anneler

16:15 Mavera (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

23:4 5Mavera (Altyazılı)

01:20 Gönül Dağı (Altyazılı)

02:25 Mesnevi'den Hikayeler

02:50 Sahur Bereketi (Canlı)

04:40 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif