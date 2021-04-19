Bu akşam Uyanış Büyük Selçuklu var mı, neden yok? 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Uyanış Büyük Selçuklu her pazartesi ekrana geliyor. Fakat henüz 29. bölüm fragmanının yayınlanmaması kafa karışıklığına neden oldu. Dizinin takipçileri sıklıkla "Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam var mı? Neden yok?" diye sormaya başladı.
Uyanış Büyük Selçuklu'nun geçen hafta 28. bölümü ekrana geldi. Fakat son bölümün ardından 29. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bu da haliyle kafa karışıklığına neden oldu. Dizinin takipçileri şimdi sıklıkla "Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam var mı? Neden yok?" sorusuna cevap arıyor.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI?
TRT 1 yayın akışında "Uyanış Büyük Selçuklu" yer alırken dizinin yeni bölümünün mü yoksa kolaj bölümünün mü ekrana geleceği tam olarak netlik kazanmış değil. 29. bölüm fragmanı da hala yayınlanmadı. Uyanış Büyük Selçuk’nun 29. Bölümü öncesi duyuru yapıldı. Yapımcı Emre Konuk Twitter hesabından, ‘Kıymetli ekibimizin sağlığını dikkatle muhafaza edebilmek için değerli izleyicilerimizden bir hafta müsaade istiyoruz’ açıklaması yaptı.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Bir Yusuf Masalı
08:00 Mesnevi'den Hikayeler
08:25 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Acemi Anneler
16:15 Mavera (Altyazılı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
23:4 5Mavera (Altyazılı)
01:20 Gönül Dağı (Altyazılı)
02:25 Mesnevi'den Hikayeler
02:50 Sahur Bereketi (Canlı)
04:40 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif