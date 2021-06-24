Britney Spears: Hayatımı geri istiyorum!

Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın finansal ve kişisel hayatının kontrolü, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından tamamen babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti.

Bu kapsamda babası Jamie Spears'ın tüm turneleri, buradan elde ettiği kazançları, evlenip evlenmemesi ve hatta sosyal medyadaki paylaşımlarını bile babasının kontrol ettiği belirtiliyordu.

The Guardian'ın haberine göre; Ünlü sanatçı, babasının 13 yıldır süren vasiliğine ilişkin davada ifade verdi. Britney Spears, babasının kontrolünün istismara döndüğünü ve sadece normal bir hayat istediğini söyledi.

39 yaşındaki Spears, uzaktan bağlantı ile katıldığı davada, babasının kendisine rahim ağzı araç takmasını isteyerek erkek arkadaşıyla evlenmesini veya bebek sahibi olmasını engellemek istediğini, onu psikiyatrik ilaçlara zorlamak ve sürekli olarak "sarhoş" hissetmesine neden olmakla suçladı.

"BİR BEBEK SAHİBİ OLABİLMEK İSTİYORUM"

Konuyla ilgili konuşan Britney Spears, "Kademeli olarak ilerlemek istiyorum. Evlenip, bir bebek sahibi olabilmek istiyorum. Ancak şu anki vasiliğe göre evlenemeyeceğim ya da bebek sahibi olamayacağım söylendi. Yeni bir bebek sahibi olabilmek için spirali çıkarmak istedim ancak bu sözde ekip doktora gitmeme izin vermiyor çünkü daha fazla doğurmamı istemiyorlar. Yani temel olarak bu sistem bana yarardan çok zarar veriyor. Bir hayatım olmasını hak ediyorum. Hayatım boyunca çalıştım" dedi.

"TÜM DÜNYAYA YALAN SÖYLEDİM"

Şoke eden açıklamalarda bulunan Spears, "Kendi kızına yüzde 100 zarar vermek için sahip olduğu kontrol, babam o kontrolü sevdi. Yalan söyledim ve tüm dünyaya iyi olduğumu ve mutlu olduğumu söyledim. Bu bir yalandı. Bunu yeterince söylersem, inkar ettiğim için mutlu olabilirim diye düşündüm. Şoktaydım. Travma geçirdim ama şimdi ben size doğruyu söylüyorum; mutlu değilim" diyerek sözlerine devam etti.

"HAYATIMI GERİ İSTİYORUM"

"Sadece hayatımı geri istiyorum" diyen ünlü şarkıcı, "13 yıl oldu ve bu yetti artık. Tek istediğim, bunun sona ermesi için paramın kontrolüne sahip olmak. Dürüst olmak gerekirse aileme dava açmak istiyorum. Bunu bu kadar uzun süre içimde tutmamı sağlayarak bana neden bunu yaptıklarını duymak istiyorum. Bunlar kalbim için iyi değil. Çok sinirlendim ve her gün ağlıyorum" ifadelerini kullandı.

Yargıç Penny, duruşmayı bitirmeden önce, her iki tarafın da ileriye doğru "nasıl ilerlemek istedikleri hakkında konuşacağını" söyledi. Ayrıca yargıç, Britney Spears'a "düşüncelerinin bu davaya dahil olan herkes tarafından duyulmasını sağlamak için attığı bu adım nedeniyle" teşekkür etti.

Sanatçının hayranları ise destek için mahkeme salonunun dışında toplandı ve "Britney'e özgürlük" sloganları attı.