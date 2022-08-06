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Bodrum’da Uzi izdihamı eğlence mekanı kapıları kapattı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Türk rap şarkıcısı Uzi ya da gerçek adıyla Utku Cihan Yalçınkaya hayranlarına unutulmaz bir konser verdi. İzdihamın yaşandığı konserde eğlence mekanı kapılarını kapattı.

Magazin 06.08.2022, 14:22
Bodrum’da Uzi izdihamı eğlence mekanı kapıları kapattı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Türk rap şarkıcısı Uzi ya da gerçek adıyla Utku Cihan Yalçınkaya hayranlarına unutulmaz bir konser verdi. İzdihamın yaşandığı konserde eğlence mekanı kapılarını kapattı.

Yaz turizmin göz bebeği Bodrum’da gece eğlence hayatı coşkuyla devam ediyor. Rapçi Uzi önceki gece Pasha’da sahne aldı. Yüzlerce Uzi hayranı saatler önce mekana gelerek eğlenmeye başladı. İzdihamın yaşandığı konserde eğlence mekanı kapıları kapatarak içeri müşteri alımını durdurdu. Yüzlerce Uzi hayranı, eşsiz bir gece yaşadı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Uzi, sevilen parçalarını okudu. Hayranlarının eşlik şarkılara eşlik ettiği konserde eğlence doruklara ulaştı.

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