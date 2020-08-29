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Black Panther filminin yıldızı Chadwick Boseman hayatını kaybetti
Tüm dünya tarafından Marvel serisi filmlerinden Black Panther'da sergilediği oyunculukla tanınan 41 yaşındaki aktör Chadwick Boseman hayatını kaybetti. Boseman bir süredir kolon kanseri ile mücadele ediyordu.
Magazin 29.08.2020, 09:36
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Boseman’a ait sosyal medya hesabından ölümüne dair yapılan yazılı açıklamada, “Boseman’ın ölümünü bildiriyor olmaktan büyük acı duymaktayız" ifadelerine yer verildi.
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